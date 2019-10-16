  • Bist 100
    93622.2
  • Dolar
    5,8991
  • Euro
    6,5165
  • Altın
    282,9630
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
PTT memur alımları 2019 ne zaman? PTT personel alımı şartları neler? PTT memur alımları 2019 ne zaman? PTT personel alımı şartları neler?
Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
KKTC belediye başkanlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek KKTC belediye başkanlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Suriyeli Türkmenlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek Suriyeli Türkmenlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya, Türkiye’nin meşru çıkarlarını tanıyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya, Türkiye’nin meşru çıkarlarını tanıyor
Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye: Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü için Arap Birliğinin yapmadığını yapıyor Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye: Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü için Arap Birliğinin yapmadığını yapıyor
ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı
Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem
Beşiktaş'ta 32 dernek Serdal Adalı'ya destek verecek Beşiktaş'ta 32 dernek Serdal Adalı'ya destek verecek
Cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası Cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası
Son Dakika: Başkan Erdoğan Pence'i kabul edecek Son Dakika: Başkan Erdoğan Pence'i kabul edecek
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 16 Ekim Çarşamba TV yayın akışı haberimizde Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 16 Ekim Çarşamba TV yayın akışı haberimizde
Dani Alves: 'Paris'te çok fazla ırkçı insan var' Dani Alves: 'Paris'te çok fazla ırkçı insan var'
İtiraf geldi! Fernando Sevilla'yı Mariano'ya sormuş İtiraf geldi! Fernando Sevilla'yı Mariano'ya sormuş
Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan müjdeli haber Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan müjdeli haber
Yerli ve milli silahlar sahaya damga vurdu! Yerli ve milli silahlar sahaya damga vurdu!
ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı
Son Dakika: ABD heyeti Ankara Esenboğa Havalanına iniş yaptı Son Dakika: ABD heyeti Ankara Esenboğa Havalanına iniş yaptı
UBER'in faaliyetleri durduruldu! UBER'in faaliyetleri durduruldu!
EGM Polis Akademisi 7.000 Polis Adayı alıyor! EGM polis alımı şartları neler? EGM Polis Akademisi 7.000 Polis Adayı alıyor! EGM polis alımı şartları neler?
Ilgaz Dağı yeni kayak sezonuna hazırlanıyor Ilgaz Dağı yeni kayak sezonuna hazırlanıyor
THY Zanzibar seferlerini haftada 7 güne çıkardı THY Zanzibar seferlerini haftada 7 güne çıkardı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:33:03 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:45:44

Son Dakika: Başkan Erdoğan Pence'i kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i yarın kabul edecek

 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun, Twitter'dan, "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır." açıklamasında bulundu. 

Başkan Erdoğan, SKYNews muhabirinin sorusu üzerine bugün Ankara'da bulunan ABD heyetiyle kendisinin görüşmeyeceğini, protokol olarak karşısındakilerin görüşeceğini belirtti. Bazı medya kanalları ise bunu Erdoğan, yarın Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkan Yardımcısı Pence'le görüşmeyecek diye duyurdu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun twitter'dan bir açıklama yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün @SkyNews kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara’da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Erdoğan, Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin soruları üzerine, " Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek olan bir durum. Çünkü kongredeki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar; şahsım, ailem, bakan arkadaşımla ilgili olan bütün bu değerlendirmeler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemektir. Dolayısıyla böyle bir durum karşısında tabii ki bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz. Değerlendirip ondan sonra kararımızı veririz." dedi.

POMPEO VE PENCE DIŞINDAKİLERLE GÖRÜŞME OLMAYACAK

Erdoğan, ABD'den gelen heyetle bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dışındakilerle görüşmesinin söz konusu olmadığı yanıtını verdi.

Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün Sky News kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara’da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir.ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır." dedi.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ