Son dakika... Başkan Erdoğan'dan şehit yakınlarına başsağlığı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşların yakınlarıyla telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşlarımızdan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız'ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay'ın babası Kutbettin Ay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir." denildi.
Başkan Erdoğan'ın görüşmede, şehit vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dilediği kaydedildi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- 22 ülkenin büyükelçisi değişti! İşte atama kararları...
- Sürücü kurslarına "kota" geldi
- Terör örgütü PKK/PYD tünel ve mevzi kazmayı sürdürüyor
- Son Dakika... MHP lideri Bahçeli'den rapçilerin klibine tepki: Paragraf paragraf orada ne amaçlandığını biliyorum
- Merhum Muhsin Yazıcıoğlu Ahmet Türk'e böyle ayar vermişti: Bir kaç saat içinde çocuğu teslim etmezsen seni alırım