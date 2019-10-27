Başkan Erdoğan'dan DEAŞ elebaşının öldürülmesi ile ilgili açıklama: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası

Başkan Erdoğan DEAŞ elebaşının ölü ele geçirilmesine ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

DEAŞ elebaşının öldürülmesi, terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktasıdır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecek.

Türkiye, DAEŞ, PKK / YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en değerli bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor.

İttifak ruhu doğrultusunda terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğine eminim.