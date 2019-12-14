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14 Aralık 2019 Cumartesi 22:18:12 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 22:24:37

Başkan Erdoğan'dan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik telefonu

Başkan Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti

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