Son dakika...Başkan Erdoğan Bosna Hersek'e gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Fahrettin Altun'un açıklaması şu şekilde;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’na katılmak amacıyla 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde Dönem Başkanı Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’yı ziyaret edeceklerdir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 7 Temmuz 2019

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’na katılmak amacıyla 8-9 Temmuz 2019 tarihlerinde Dönem Başkanı Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’yı ziyaret edeceklerdir. Türkiye, Balkanlar’da barış, istikrar ve refaha atfettiği önem çerçevesinde Balkan ülkelerinin tamamını kapsayan tek bölgesel işbirliği platformu olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’ne kuruluşundan bu yana etkin bir şekilde katkıda bulunmaktadır. Toplantı kapsamında ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı ve yatırım alanları başta olmak üzere Balkanlar’da işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacaktır. Toplantı kapsamında ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı ve yatırım alanları başta olmak üzere Balkanlar’da işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın ayrıca, Butmir’de konuşlu Avrupa Birliğinin Althea Harekâtı Türk Temsil Heyeti Başkanlığı komutasında barışı koruma görevlerini icra eden askerlerimizle bir araya gelmeleri öngörülmektedir."