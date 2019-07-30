Son dakika... Başkan Erdoğan başkanlığında Külliye'de yapılan MGK toplantısı sona erdi

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 6 saat 10 dakika sürdü.

MGK sonrası yapılan açıklamada, ''Suriye sınırımız boyunca oluşan otorite boşluğunun ülkemize yönelik tehditleri artırması sebebiyle, sınır güvenliğimiz çevçevesinde bölgenin tüm terör unsurlarından temizleneceği ve bütün gücümüzle bir 'barış koridoru'nun inşası için gayret sarfedileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir'' denildi. Toplantıda ayrıca, ''Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik bölge barışı ve istikrarını esas alan, iş birliğinin gelişimine katkıda bulunan, kararlı ve ilkeli tutumumuzun sürdürülmesinin hayati önem arz ettiği kaydedilmiştir'' ifadesi yer aldı.

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu 6 saat sürdü. Bildiride yer alan önemli satıbaşları:

"Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine devam edeceği" vurgulandı.

"(Suriye) Bütün gücümüzle bir 'Barış Koridoru'nun inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir"

"Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik bölge barışı ve istikrarını esas alan, iş birliğinin gelişimine katkıda bulunan kararlı ve ilkeli tutumumuzun sürdürülmesinin hayati önem arz ettiği kaydedilmiştir."

MGK Bildirisi'nde, Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomatın şehit edildiği saldırının aydınlatılması hususundaki çalışmaların takip edileceği kaydedildi.

Ayrıca, Türkiye'nin stratejik ortaklık, savunma ve güvenlik iş birliği konusundaki hassasiyeti ve beklentileri dile getirildi.

NATO Antlaşması ile ikili anlaşmaların ruhuna uygun olarak, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve ahde vefa ilkesi çerçevesinde taahhütlerine ve sorumluluklarına riayet ettiği, müttefiklerinden de aynı hassasiyeti beklediği ifade edildi.