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29 Aralık 2019 Pazar 19:01:07 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 19:57:32

Son dakika... Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Libya ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır.

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