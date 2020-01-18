Son dakika... Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başken Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile olan görüşmesinde Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

(AA)