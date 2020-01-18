18 Ocak 2020 Cumartesi 21:21:47 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 21:33:13
Son dakika... Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başken Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile olan görüşmesinde Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
(AA)
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