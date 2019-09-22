22 Eylül 2019 Pazar 22:45:15 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 23:29:18
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın ABD'de başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
(AA)
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