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12 Ekim 2019 Cumartesi 07:51:40 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 07:59:44

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'nda 4. Gün! 415 terörist öldürüldü

Türkiye'nin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 4. gününde. Sahadan gelen son dakika bilgilerine göre harekat kapsamında çok sayıda köy terörden arındırıldı. Tel Abyad ve Resulayn'ın etrafı TSK ve SMO tarafından çembere alındı. Harekatla ilgili tüm gelişmeleri gün içinde dakika dakika haberimizden takip edebilirsiniz...

Barış Pınarı Harekatı 4. gününde tüm hızıyla sürerken sahadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 09.10.2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Barış Pınarı Harekatını başlattı. İlk önce F-16'lar havalandı ve Tel Abyad ve Rasulayn'daki YPG mevzileri bombalandı. Aynı günün gecesinde ise Tel Abyad ve Rasulayn'a kara harekatı başlatılırken sabah da obüs atışlarıyla terör mevzileri yok edildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 415'E ULAŞTI

07:21: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 415 olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı." ifadelerine yer verildi. 

02:54: Rusya, BMGK'nın Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurması çağrısı yapmasına izin vermedi

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı durdurması çağrısının yer aldığı ortak açıklamasına engel oldu.

02:24: ABD'li uzmanlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

ABD'li birçok uzman, Twitter üzerinden Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan isimlere yanıt vererek, harekatı savundu.

01:59: Kamışlı saldırısını DEAŞ üstlendi

Terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'yi sivillere saldırmakla suçladığı Kamışlı'daki bombalama olayını DEAŞ üstlendi.

01: 53: Taciz ateşi açan 16 terörist öldürüldü

Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce bugün açılan taciz ateşlerine karşılık verildiği, 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

01:23: ABD Savunma Bakanı Esper: Akar ile görüşmemde harekatı durduracaklarına dair bir emare görmedim

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması çağrısında bulunduğunu, ancak şu aşamada Türkiye'nin bu operasyonu durdurma niyeti ve kararlığında bir azalma olmadığını belirtti.

00: 23: ABD'nin olası yaptırımlarına Türkiye'den yanıt: Misliyle mukabelede bulunacağız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatıyla bağlantılı olarak ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım hazırlığı içinde olduğuna dair yapılan açıklamalara ilişkin, 'Tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır.' dedi.

00:14: PKK yandaşları Türklere saldırdı

Belçika'da PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı. Saldırı sonucu iki Türk genci hastanede tedavi altına alındı.

23.14: MSB: Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 399 oldu. 

(ajanslar)

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