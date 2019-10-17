17 Ekim 2019 Perşembe 08:00:03 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 08:14:17
Son Dakika... Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 673 oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekâtı kapsamında 673 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9. gününe girdi
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 673 oldu."
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