Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu."

AA