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14 Ekim 2019 Pazartesi 07:55:09 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:57:05

Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu

Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 550 oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu." 

AA

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