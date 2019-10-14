14 Ekim 2019 Pazartesi 07:55:09 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:57:05
Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu
Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 550 oldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu."
AA
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