16 Kasım 2019 Cumartesi 16:08:42 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 16:10:52
Son Dakika... Barış Pınarı Harekât bölgesinde şu ana kadar 988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış şu ana kadar 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.
Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.
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