Son dakika... Bakanlık duyurdu: Pençe harekatında Alman ve Fransız yapımı Milan Tanksavar füzesi ele geçirildi

Pençe-2 Harekatı’nda tespit edilen 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta; bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen 5 odalı, girişi ve çıkışı ayrı olan mağarada; bir Milan tanksavar füzesi, 7 adet 81 mm.lik havan mühimmatı, 20 adet AK-47 mühimmatı, bir drone, iki kutu hazır basmalı, uzaktan komutalı El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği, İnfilaklı fitil, 23 adet gaz maskesi ve örgütsel dökümanlar ile bir kamyonet tespit ve imha edilmiştir.

Başka bir bölgede tespit edilen ve aktif olarak kullanıldığı anlaşılan 12 sığınakta; iki el telsizi, 20 kg. amonyum nitrat, sekiz kullanıma hazır EYP, bir el bombası, piyade tüfeği ve makineli tüfek mühimmatları, iki lazerle mesafe ölçüm cihazı, dört el dürbünü, 70 fıçı benzin, 50 fıçı mazot bulunarak imha edildi." denildi.