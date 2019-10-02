Son Dakika... Bakan Soylu: Trafik kazalarında meydana gelen ölümler yüzde 34.5 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, "Trafik kazalarında meydana gelen ölümler yüzde 34.5 azaldı. Ekim ayında çıkan kanun ve ortaya çıkan tüm süreçler, oluşturduğumuz denetimler, eğitimler ve farkındalık kampanyalarının tamamı bir sonuç oluşturuyor" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Valiliklerimize, belediyelerimize ve kaymakamlıklarımıza istirham ediyorum. Bu yaya görsellerini tamamlayalım. Bu görseller hem sürücü için hem de buradan geçen yayalar için yaya üstünlüğünü belirten bir anlayışı belirtmektedir" açıklamasında bulundu.