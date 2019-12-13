13 Aralık 2019 Cuma 15:02:11 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 15:04:22
Son Dakika... Bakan müjdeyi verdi: Saat 18.00’den sonra ödenmeye başlanacak
39,4 milyon TL'lik Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat 18.00’den sonra ödenmeye başlayacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat 18.00’den sonra ödenmeye başlayacak. 435 işletmeye 148 bin 178 baş hayvan için toplam 39,4 milyon TL ödenecek.
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