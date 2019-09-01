Son Dakika: Bakan Gül: Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adalet Bakanı Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır." dedi.

Gül, "Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır." ifadesini kullandı.

"Milletimize taahhüt ettiğimiz hedefleri hayata geçireceğiz"

Bakan Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesiyle millete taahhüt ettikleri hedefleri demokratik ve çoğulcu zeminde birer birer hayata geçireceklerini belirtti.