24 Eylül 2019 Salı 21:13:29 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 21:34:57
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması
Bakan Çavuşoğlu: "İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor. Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok etkilenen ülke Türkiye olacak."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB tarafından düzenlenen Suriye konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'da yaptığı konuşmada, "İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor. Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok etkilenen ülke Türkiye olacak." dedi.
AA
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