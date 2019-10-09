Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: BM Genel Sekreterini bilgilendirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna Barış Pınarı Harekatıyla ilgili notayla bildirim yapıldığını söyledi.

İşte Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde başlatılmıştır. BM Güvenlik Başkanı'na bir mektupla bildirimde bulunduk. BM Özel Temsilcisi'ne bakan yardımcımız bilgi verdi. Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna Barış Pınarı Harekatıyla ilgili notayla bildirimi yapıldı. Gerekli bildirimlerde bulunduk. BM Genel Sekreterini bilgilendirdik. Sahada ve masada güçlüyüz.

- Suriye ve Suriye'de mücadelede BM güvenlik konseyinin kararı da ortada. Adana mütabakatına göre rejim bu teröristlerle ilgili bir şey yapamayınca Türkiye'nin buraya gireceği belirtilmiştir.

- (Barış Pınarı Harekatı) Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde başlatılmıştır.

- Gerekli bildirimlerde bulunduk. BM Genel Sekreterini bilgilendirdik. Rejime harekatı notayla bildirdik.

AA