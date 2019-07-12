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12 Temmuz 2019 Cuma 17:07:26 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:22:11

Son dakika... Bakan Akar'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar, "(S-400 teslimatı) Planlı üç uçak geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde süreç devam edecek." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 sisteminin teslimat sürecinin başlamasına ilişkin, "Bugün üç uçak planlıydı. Planlı uçakların tamamı geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek." dedi.

Akar, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin gelişine ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlikelere dikkati çeken Bakan Akar, şunları söyledi:

"Uzun yıllardan beri uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi tedariki için çalışmalarımız sürmektedir. Bu konuda belirlediğimiz bazı ilkeler var. Bu ilkeler doğrultusunda Çin, Rusya, ABD ve Fransa ile görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeler sonrasında gördük ki ilkelerimize en uyum sağlayan ülke Rusya oldu. Bunun için de Nisan 2017'de bir sözleşme imzalandı. O sözleşme çerçevesinde çalışmalar sürdürüldü. Bugün sabah saatlerinden itibaren toplam üç uçak Mürted bölgesine inmek suretiyle söz konusu sistemlerin parçalarını taşımaya başladılar. Bu bir süreç. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek. Bu sürece bağlı olarak çalışmalarımızın tamamlanacağını, planlandığı şekilde gerçekleşeceğini görüyoruz. Planlı faaliyetlerimizde herhangi bir sorun görmüyoruz. Planlı faaliyetlerimize paralel olarak aynı zamanda personelimizin de hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye'de, Rusya'da sürmektedir. Bu önümüzdeki günlerde de devam edecektir."

Patriot tedariki

Bugün başka bir uçağın gelip gelmeyeceği sorulan Akar, "Hayır. Bugün üç uçak planlıydı. Planlı uçakların tamamı geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek.” yanıtını verdi.

Akar şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz kriterler çerçevesinde tedarik faaliyetlerimizi başlattığımızı söylemiştim. Şu anda yine Patriot konusunda da görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler."

AA

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