19 Kasım 2019 Salı 11:57:55 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 11:59:42
Son dakika... Bakan Akar'dan Ruslarla devriye açıklaması
Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, "Ruslarla devriyelerimiz devam ediyor, sorunların hepsi çözülecek" dedi.
Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, "Ruslarla devriyelerimiz devam ediyor, sorunların hepsi çözülecek" dedi.
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- Son dakika... Bakan Akar'dan Ruslarla devriye açıklaması
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