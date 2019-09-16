16 Eylül 2019 Pazartesi 13:33:36 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:34:02
Son dakika: Bakan Akar'dan önemli görüşme
MSB'den gelen açıklamada, ''Bakan Akar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Ankara’da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.'' denildi.
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