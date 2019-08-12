Son dakika... Bakan Akar'dan ABD'ye net mesaj: Bazı süreler ortaya koyduk

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT Haber'de gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları;

DOĞU AKDENİZ'DE GERİLİM

Barışçıl çözümden yanayız. Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir çözümün yaşama şansı olmadığını tekrarlamak istiyorum. Oldubittiye müsaade edilmeyeceğini herkesin bilmesi lazım. Tüm bu yaklaşımlarımıza rağmen bizim içinde olmadığımız bir kararla buradaki siyasi, askeri, ekonomik sorunları çözmeye kalkışmanın beyhude olduğunu aktarmak istiyorum. Hakkımız, hukukumuz var; komşularımızın bunlara uymasını istiyoruz. Bu konudaki hak ve hukukumuzu koruma konusunda kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gücümüzü, maksadımızı kimse test etmesin, bu bir tehdit değil.

ABD HEYETİ İLE BARIŞ KORİDORU GÖRÜŞMESİ

ABD ile müşterek harekat merkezi kısa süre içinde kurulacak. Bazı süreler koyduk, program dahilinde yapılacakları ortaya koyduk. Bu bölgede hiçbir şekilde terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğimizi ortaya koyduk. Temennimiz, müttefikimiz olan ABD'nin ve askerlerinin yaptıkları konuşmalar ve sözler çerçevesinde bu sürecin ilerlemesine gayret göstereceklerine inanmak istiyoruz. Herhangi bir aksilik çıktığı zaman bizim kendi planımızı devreye koyacağımızı belirttik. B ya da C planı, kendi faaliyetlerimiz de olacak.

İDLİB

Biz burada ateşkesin sürdürülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değişik kurumlarımız vazifeler yapıyorlar. Ilımlı muhalifler kendi topraklarını korumak için gayret gösteriyorlar. Tüm bu olumlu görüşme ve niyetlere rağmen Rusya destekli Rejim ahlak dışı saldırılarını sürdürüyor. Yaşlı genç demeden haziran ayından bu yana 400 civarında sivil ve masum insan hayatını kaybetmiş durumda. 1000'den fazla Suriyeli kardeşimiz de yaralanmış durumda.

FETÖ İLE MÜCADELE

Hassasiyetimiz sürdürüyoruz. Rehavet söz konusu değil. Hani terör örgütü yalnızca TSK'ya değil ülkemizin bütün birimlerine sızmış ve nüfuz etmiştir. Devletin diğer kurumları da mücadelelerini sürdürüyor. Bu iş bitti noktasında değiliz. Yeni bilgi her şekliyle nereden gelirse gelsin hukuk çerçevesinde değerlendirmesi yapılıyor. TSK etkin, caydırıcı ve saygın statüsünü aynen devam ettiriyor. TSK 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışında görevini devam ettiriyor.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

PKK, YPG bunların hiçbirinin birbirinden farkı yok. Hava harekatlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Amacımız bunları yuvalandıkları inlerinde etkisiz hale getirmek. Burada Irak'ın toprak bütünlüğüne karşı bir şey asla söz konusu değil. Asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bizim bütün mücadelemiz teröristlerle. Maksadımızı terör örgütünün üst yöneticileri anladı ama biz alttakilerin de gerçekleri görmelerini bekliyoruz.

ABD İLE S-400 GERİLİMİ

Ağustos, eylül ayında ikinci batarya intikali söz konusu. INF anlaşmasının iptalinin ardından S-400'e olan ihtiyacımız daha da artacak.

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