Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında incelemelerde bulunuyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi ile Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.
Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, buradan sınır hattındaki birliklere geçti.
İnceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, birlik komutanları ile bir araya geldi, faaliyetler hakkında komutanlardan bilgi aldı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD'deki FETÖ Şebekesi: Selahattin Karakuş, Murat Hokka, Mehmet Kılıç
- Bakan Çavuşuoğlu, Alman mevkidaşıyla telefonda görüştü
- Anayasa Mahkemesinden fazla vergilendirmede hak ihlali kararı
- Kars'ta 17 kişinin yaralandığı arazi kavgasına karışan 10 kişi gözaltına alındı
- Prof. Dr. Ziyadin Çakır: İstanbul için çok büyük deprem düşünmüyorum