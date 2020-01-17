Son Dakika... Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na rest: İsimleri savcılığa ver yoksa suç duyurusunda bulunuruz

Devlet Bahçeli: (FETÖ’nün siyasi ayağının bulunması için CHP’nin Meclis’te verdiği öneri): Kalkıp beş partiyi bir araya getirdik Meclis’te, ne yapacağız hepimiz savcılık mı yapacağız? Hakimlik mi yapacağız, kolluk kuvvetlerinin mensupları mı olacağız? Böyle şey olmaz.

Çok basit suçlamalarla devleti ve yargıyı yıpratmamak lazım Yurtta Sulh konseyinin askeri kanadı belli, Silivri ve Sincan’da. Peki siyasi kanadı nerede? Bunları bulun diyoruz. Bulamıyorlarsa bize yetki versinler biz buluruz bunları.