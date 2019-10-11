Son Dakika: Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından, "Barış Pınarı Harekatı'nın barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz." açıklaması yapıldı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, mültecilerin evlerine dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini şiddetle kınadığı ve uluslararası toplumun terörle mücadeledeki çabalarını desteklediği bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğü kapsamında terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, mültecilerin evlerine geri dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz."
(AA)
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