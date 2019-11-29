AYM’den skandal karar: Güvenlik soruşturması şartı arayan düzenlemeyi iptal etti

15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında kamuya personel alımlarında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması kararlaştırılmıştı. Söz konusu soruşturmaya özellikle FETÖ'cüler karşı çıkarken, CHP iptali için Anayasa mahkemesine başvurmuştu. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi skandal bir karar vererek soruşturmayı iptal etti. Karar sonrası FETÖ'cülerin tekrar devlet dairelerinde çalışmasının önü açılmış oldu.

FETÖ'CÜLER TEKRAR DEVLETE SIZMASIN DİYE BAŞLATILMIŞTI

Memuriyete girişlerde güvenlik soruşturmasının yapılması 657 sayılı Kanunun 48. maddesine eklenen düzenlemeyle olurken yapılan düzenleme sonrasında, sadece mahkeme kararlarına dayalı bilgiler değil, istihbarat birimlerinin tuttuğu ve çoğu aile üyeleriyle ilgili olan sicil fişleri kayıtlar inceleniyordu.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI İPTAL EDİLDİ

Özelikle FETÖ'cüler tarafından iptal edilmesi için büyük çaba harcanan güvenlik soruşruması ile ilgili CHP Anayasa Mahkemesine iptal için başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza atarak iptaline hüküm etti. Mahkeme, kararında vatandaşların kişisel veri niteliğindeki bilgilerinin memuriyete girişte değerlendirmeye tabi tutulmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti.