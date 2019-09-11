Son Dakika: Arda Turan-Berkay Şahin davasında mahkeme kararını verdi! 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay hapis cezası

Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın devam duruşması bugün görüldü. Adliyeye giriş yapan Berkay, ilk günden beri özür beklediğini yineledi. Arda Turan'ın duruşmaya gelmeyeceği sorulan Berkay, "Bilmiyorum. Ben kaç yıl sürerse her duruşmaya geleceğim. Ben her davamı takip edeceğim. Olması gereken de budur" dedi.

Berkay daha önce yaptığı açıklamada ise, "Adalete güvenim tam. Burası Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti, cezasını çekecektir" ifadelerini kullanmıştı.

İddianamede, Arda Turan hakkında 'Cinsel taciz', 'Kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

Berkay Şahin hakkında ise 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

NE OLMUŞTU?

Emirgan'da bir mekanda Arda Turan ile Berkay arasında kavga çıktı. İddialara göre olay sırasında Berkay'ın burnu kırıldı. Arda Turan, kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak kavgayı doğruladı ancak kavganın çıkış sebebini söylemedi. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Berkay'ın burnunda 15 kırık olduğunu belirten Özlem Ada Şahin, gerekli hukuksal işlemlerin başlatıldığını belirtti.



Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in iddiaları ve gerekli hukusal işlemlerin başlatıldığını açıklamasının ardından önce Aslıhan Doğan Turan "Oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin ve hiçbir 3. şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim" dedi sonra Arda Turan "Kavganın sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın” diye konuştu.