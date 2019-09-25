Son Dakika... Antalya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Akseki-Cevizli arasında sürücüleri ve plakaları henüz belirlemeyen iki otomobil çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA