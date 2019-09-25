25 Eylül 2019 Çarşamba 08:42:27 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 08:44:15
Son Dakika... Antalya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Akseki-Cevizli arasında sürücüleri ve plakaları henüz belirlemeyen iki otomobil çarpıştı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA
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