Son dakika! Akçakale'ye havan saldırısı! 2 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 27 Kasım'da Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğu belirtildi.

Saldırının ardından havan atışının yapıldığı bölge, ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındı.

Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.