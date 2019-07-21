21 Temmuz 2019 Pazar 08:36:11 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 08:57:49
Son Dakika... Ağrı'da 2 terörist öldürüldü
Ağrı bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ağrı bölgesinde hava destekli operasyonların icra edildiği belirtildi.
AA
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