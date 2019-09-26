Son Dakika... AFAD ve Kızılay'dan önemli uyarı: Binalara girmeyin!

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Hasarlı binalara girmeyin" diye konuştu.

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, İstanbul'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu, "Bu deprem daha önce olan bağımsız bir deprem. Fayın başka bir kısmının kırılmış olması gerekiyor. 5.8 daha ciddi. 4.6 olanlar yapılara etki edecek bir deprem değil. 6. orta şiddetli bir deprem oluyor" dedi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Üzerinde deprem beklentimiz olan bir fayın ve oınun çevresindeki bazı fayların getirdiği bir deprem. Özellikle merak edilen geleceğe yönelik gerçekten net cevabı olmayan bir soru. Deprem aktivitesi birbirini izlemesi gerekiyor. Bu aşamada çok fazla birşey mümkün değil. Bölge kritik bir bölge ve üzerinde büyük bir deprem olması beklenilen bir bölge. Bu tamamen artçılarından sonra gidebilir ya da bunun arkasında bir süre daha deprem sürebilir. Bekleyip görmek gerekiyor." dedi.

KIZILAY BAŞKANI'NDAN UYARI

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin, "Yer kabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmeleri gerekiyor." uyarısında bulundu.

Kınık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, depremin Marmara'da beklenen deprem fayında yaşandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar, 4 ve

üzeri sürebilir. Yer kabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmeleri gerekiyor."