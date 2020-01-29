Son Dakika... AFAD: Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 16:37'de, merkez üssü Akdeniz açıkları olan olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirildi.