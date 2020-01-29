29 Ocak 2020 Çarşamba 16:50:52 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 16:56:24
Son Dakika... AFAD: Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem oldu
Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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