Son dakika... Adnan Oktar davasında flaş gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianamede, 171'i tutuklu 226 kişi şüpheli, 125 kişi de müşteki olarak yer alıyor.

Hazırlanan iddianamede sanıklara, ‘cinsel istismar’, ‘siyasal ve askeri casusluk’, ‘eziyet’ ve ‘şantaj’ gibi 24 ayrı suçlama yöneltiliyor.

AA