24 Kasım 2019 Pazar 16:41:36 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 16:49:13
Son Dakika... Adana'da korkutan deprem
Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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