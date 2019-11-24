Son Dakika... Adana'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 16:33'te, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirildi.