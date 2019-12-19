Son Dakika: Adalar'a hayvan giriş çıkışı durduruldu

  • Bist 100
    110692
  • Dolar
    5,9316
  • Euro
    6,6070
  • Altın
    281,1830
İstanbul
8 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mersin'de müziğin ritmine kendini kaptıran temizlik işçisi sosyal medyayı salladı Mersin'de müziğin ritmine kendini kaptıran temizlik işçisi sosyal medyayı salladı
Mersin'de müziğin ritmine kendini kaptıran temizlik işçisi sosyal medyayı salladı Mersin'de müziğin ritmine kendini kaptıran temizlik işçisi sosyal medyayı salladı
Malezya Başbakanı Mahathir: Savunma alanında Türkiye'den çok şey öğreniyoruz! Malezya Başbakanı Mahathir: Savunma alanında Türkiye'den çok şey öğreniyoruz!
Kılıçdaroğlu'ndan yatırımcıya tehdit: Paranızı geri vermeyiz! Kılıçdaroğlu'ndan yatırımcıya tehdit: Paranızı geri vermeyiz!
Sıla ve Hazer Amani evleniyor! Sıla ve Hazer Amani evleniyor!
Alman zengin 10 kişiyi 'cennet'e davet ediyor Alman zengin 10 kişiyi 'cennet'e davet ediyor
Hayal Köseoğlu son pozlarındaki derin dekoltesiyle, sosyal medyayı salladı Hayal Köseoğlu son pozlarındaki derin dekoltesiyle, sosyal medyayı salladı
Yemenli eski futbolcu, oğullarını Türkiye'de milli forma için hazırlıyor Yemenli eski futbolcu, oğullarını Türkiye'de milli forma için hazırlıyor
Kadın doktor yol ortasında dövüldü Kadın doktor yol ortasında dövüldü
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 29. basamakta tamamladı Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 29. basamakta tamamladı
Çakar tertibatlı araçta sahte "TBMM araç giriş kartı" ele geçirildi Çakar tertibatlı araçta sahte "TBMM araç giriş kartı" ele geçirildi
2020 Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
Küçük Leyla'nın davasında babasının amcasının oğlu tahliye edildi Küçük Leyla'nın davasında babasının amcasının oğlu tahliye edildi
TEHAD Başkanı Bayram: Elektrikli otomobillerin sayısı 5 yılda katlanarak artacak TEHAD Başkanı Bayram: Elektrikli otomobillerin sayısı 5 yılda katlanarak artacak
'Yatırım Gurusu' Rogers'tan 'Birleşik Krallık ve AB dağılabilir' uyarısı 'Yatırım Gurusu' Rogers'tan 'Birleşik Krallık ve AB dağılabilir' uyarısı
Limonda verim azaldı Limonda verim azaldı
Yatırımları katlayacak düzenleme geliyor Yatırımları katlayacak düzenleme geliyor
İpek üretimini sanatla ihracata dönüştürdü İpek üretimini sanatla ihracata dönüştürdü
Eğitime 5 yılda 810 milyar lira harcandı Eğitime 5 yılda 810 milyar lira harcandı
Milli Piyango çekilişlerinde "ortak bilet" uygulamasını başlattı Milli Piyango çekilişlerinde "ortak bilet" uygulamasını başlattı
Kayserispor'da sakatlık şoku! Mensah ve Poulain devreyi kapattı Kayserispor'da sakatlık şoku! Mensah ve Poulain devreyi kapattı
KPDK ne demek, KPDK açılımı nedir? KPDK görevleri nelerdir? KPDK ne demek, KPDK açılımı nedir? KPDK görevleri nelerdir?
Liverpool, Salzburg'dan Minamino'yu transfer etti Liverpool, Salzburg'dan Minamino'yu transfer etti
Yetişkinlerde kişi başı tuz tüketimi 10 grama kadar düştü Yetişkinlerde kişi başı tuz tüketimi 10 grama kadar düştü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Aralık 2019 Perşembe 11:40:02 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 13:04:05

Son Dakika: Adalar'a hayvan giriş çıkışı durduruldu

Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edildiğini, karantina kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışının durdurulduğunu açıkladı.

Büyükada'da ormanlık alana iş makineleriyle 2 büyük çukur kazılmıştı. Birkaç gün önce kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Bugün adaya çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi.

ADA'YA HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞI DURDURULDU

Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edildiğini, karantina kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışının durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Prof. Dr. Seyyak Ak, Büyükada’da atlarda görülen ‘Ruam’ hastalığı ile ilgili CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Herkesin merak ettiği ‘insana da bulaşabilir mi?’ sorusuna da cevap veren Prof. Ak ‘Çevresinde bulunan insanlar, birebir at sahipleri, bakıcıları bunlar ve normalde ülkemizde at eti yenmesi yasak. Ama kaçak olarak da piyasaya sürülürse sindirim sistemiyle insana da bulaşabilir, yakındaki insanlara da rahatlıkla bulaşabilir’ ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Seyyak Ak atlarda görülen hastalıkla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Burundan akıntılar, kanlı akıntılara kadar sürer. Bu hastalığın bulaşmasında çok önemlidir. Deri ruamı vardır, özellikle bacak ve karın bölgelerinde nodüller olur ve bunlar dışarıya açılır. Bunun dışında bir de akciğer ruamı vardır. Öksürük ile çıkar, dışarıya yayılır. Özellikle atlarda kronik seyreder. Ve sürekli olarak etkeni dışarı atar. Yem yerken, su içerken, ağzından burnundan akan akıntıların karışması diğer hayvanlara yayılır. Birinci derecede tek tırnaklılar önemli.

"RUAM İNSANA DA BULAŞABİLİR"

Bunun dışında çevresinde bulunan insanlar, birebir at sahipleri, bakıcıları bunlar ve normalde ülkemizde at eti yenmesi yasak. Ama kaçak olarak da piyasaya sürülürse sindirim sistemiyle insana da bulaşabilir, yakındaki insanlara da rahatlıkla bulaşabilir.

HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?

Karantinaya alınması, adaya hayvan giriş çıkışının önlenmesi korucuyu önlemdir. 20 gün sonra tekrar testler yapılacaktır. Yeniden hastalık saptanmaması sonucunda değerlendirilecektir. Bu bölge karantinaya alındığı için dışarıya bir çıkış yok, diğer insanlara da risk yok. Çok yakın ilişkide bulunan hayvan sahipleri; bu hayvanları derin çukurlara gömüyoruz ki çok derin alanlara gömerek, diğer köpeklerin, kedilerin teması önleniyor.

Etken bir bakteri, tedavisi mevcut. Ama hayvanlarda biz bunu tedavi edemiyoruz. Hayvanlarda bu yola gidiyoruz, mecburuz. Hiç hoş bir olay değil itlaf olayı. Ama bunu bu şekilde yok etmemiz lazım.  Ama insanlarda tedavisi var. Antibiyotiklerle bu günümüzde tedavi ediliyor. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde kaçak kesimler sonucunda eşek ve at eti yedirilmiş 4 tane aslandı, ve aslanlar ölmüştü. Fakülteye getirilmişti, hatta o sırada yanlış bir enjeksiyon sonucunda insanlara da bulaşmıştı.

İlk 1912 yılında zaten bu hastalık hayvan bakıcısı ve yüzbaşına bulaşmıştı. Yine dikkat ederseniz yakın temas, bire bir temasla olan bir olay. Şu anda İstanbul bölgesindeki diğer insanlarda bir risk söz konusu değil.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ