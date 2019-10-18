  • Bist 100
    94896.2
  • Dolar
    5,8133
  • Euro
    6,4698
  • Altın
    281,4870
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD ile anlaşma sonrası Bahçeli'den açıklama ABD ile anlaşma sonrası Bahçeli'den açıklama
ABD Enerji Bakanı görevinden ayrılıyor ABD Enerji Bakanı görevinden ayrılıyor
Pirinç alaşımı tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştılar Pirinç alaşımı tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştılar
2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
'PYD/YPG, ABD'nin dostu değil' 'PYD/YPG, ABD'nin dostu değil'
Türkiye, Musul Havalimanı'nın yeniden inşası için teklif yaptı Türkiye, Musul Havalimanı'nın yeniden inşası için teklif yaptı
Çin uzaya deneysel iletişim uydusu fırlattı Çin uzaya deneysel iletişim uydusu fırlattı
AB'den Türkiye kararları AB'den Türkiye kararları
Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Devedikeniyle karaciğeri temizleyin Devedikeniyle karaciğeri temizleyin
YPG'de büyük çöküş! Firar eden edene YPG'de büyük çöküş! Firar eden edene
Şov bitti, araç alımları hızlandı Şov bitti, araç alımları hızlandı
Ultra magandalık Ultra magandalık
İş kuran gence çifte destek İş kuran gence çifte destek
Berkay konusunu duymazdan geldi Berkay konusunu duymazdan geldi
Evinin kirası 28 bin lira Evinin kirası 28 bin lira
Tüp bebek tedavisine başladılar  Tüp bebek tedavisine başladılar 
'Dilber Ay’ı öldükten sonra rezil ettiler' 'Dilber Ay’ı öldükten sonra rezil ettiler'
Harekat sonuna kadar devam etmeli Harekat sonuna kadar devam etmeli
Volkswagen yatırıma devam edecek Volkswagen yatırıma devam edecek
Sanayiye 9 milyarlık teşvik Sanayiye 9 milyarlık teşvik
Emekliyi enflasyona ezdirmeyiz Emekliyi enflasyona ezdirmeyiz
Faiz değil hizmet bütçesi Faiz değil hizmet bütçesi
Köyüne dön hibe al Köyüne dön hibe al

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Ekim 2019 Cuma 07:57:09 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 08:24:32

ABD ile anlaşma sonrası Bahçeli'den açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır.' değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin görüşlerini paylaştı.

MHP Lideri Bahçeli, 9 Ekim Çarşamba günü başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel ve küresel husumetin düzeyini göstermekle birlikte Türkiye'nin sağlam, sağduyulu ve ilkeli tutumunu da cümle aleme tekraren ispat ve ilan ettiğini belirtti.

Türkiye'nin terörle mücadelede hiçbir ülkeyle mukayese edilemeyecek ölçüde samimi, inançlı ve tavizsiz olduğunun anlaşıldığını, adeta beşeriyetin vicdanına kazındığını ifade eden Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dost ve müttefik görünümlü, hatta stratejik ortak kisveli ülkelerin terörle mücadeleye köstek olmak, teröristlere kucak açmak amacıyla tam 9 gündür hangi rezillikleri yaptıkları, nasıl bir hezeyan ve hezimet psikolojisinin içine düştükleri herkesçe malumdur.

Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında arabuluculuğa heveslenen, alçak bir teröristi general diye tanıtıp ülkemize müzakere öneren ABD Başkanı Trump'ın tarihin ve insanlığın yanlış tarafında durduğu elbette tartışma götürmez bir gerçektir."

- "Türk milleti onuruna düşkün müstesna bir millettir"

Türk milletinin onuruna düşkün müstesna bir millet olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti zalimlere göz yummayacak güce, hainlere boyun eğmeyecek cesarete, haçlı hayallerine teslim olmayacak asalet ve kudrete ziyadesiyle sahiptir. 9. gününde bulunduğumuz Barış Pınarı Harekatı aklın, adaletin, ahlakın ve hakkın tarafında olan ülkenin Türkiye olduğunu belgelemekle kalmamış resmileştirmiştir." ifadelerini kullandı.

- "MHP varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında Türkiye'ye gelen heyetle yapılan görüşme trafiği sonucunda kimin dik duruşlu ve doğrudan yana, kimin ikiyüzlü ve yanlış istikamette olduğunun da esasen netleştiğine dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Sonuçlarının ayrıca değerlendirilmesi gereken Barış Pınarı Harekatı’nın içimizde ve dışımızda mevzi alan huşunet ve hıyanet cephesini deşifre ettiği ortadadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır.

ABD, PKK/YPG'li teröristleri beş gün içinde fiili güvenli bölge hattının 32 kilometre güneyine çekecek, hainler silah bırakıp mevzileri imha edilecektir. Bu hususların gerçekleşmesi için ABD'yle birlikte alenen desteklediği PKK/YPG'nin 120 saat mühleti bulunmaktadır."

- "Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum"

MHP Lideri Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne ve daha önemlisi insanlık vicdanına bağlı ve saygılı tavrını sonuna kadar muhafaza ettiğini belirterek, "Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran, kararlılığından ödün vermeyen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum." değerlendirmesini yaptı.

- "Su uyuyacak, düşman uyumayacaktır"

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni harekat bölgesinde müteyakkız halde görmekten, kahramanca mücadelesini takip etmekten kıvanç duyduğunu aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bütün kahramanlarımızı takdir ve tebrik ediyor, her türlü gelişmeye karşı uyanık ve hazırlıklı olduklarına inanıyorum. Çünkü su uyuyacak, düşman uyumayacaktır. Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, halen tedavi altında bulunan kardeşlerimize şifalar diliyorum. Allah Türkiye'nin ve Türk milletinin yardımcısı olsun."

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ