16 Ekim 2019 Çarşamba 15:03:24 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:03:47
Son Dakika: ABD heyeti Ankara Esenboğa Havalanına iniş yaptı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den oluşan ABD heyeti Ankara Esenboğa Havalanına iniş yaptı
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bakan Çavuşoğlu: Yaptırımlara gerekli cevabı vereceğiz
- Son dakika haber: Başkomutan Erdoğan, teröristlere bu gece sonuna kadar mühlet verdi! Silahlarınızı bırakıp bölgeyi terk edin
- MHP lideri Devlet Bahçeli'den sakal mizahı
- Devlet Bahçeli sakalı için ilk kez konuştu: 20 gün öleceğimi konuştular, 1 ay da sakalımı konuşsunlar
- Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşecek