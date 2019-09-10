ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün gece John Bolton'a, artık Beyaz Saray'da ona gerek olmadığını söylediğini belirtti.

Bolton'ın birçok önerisine şiddetle karşı çıktığını ve yönetimdeki birçok kişinin de kendisiyle hemfikir olduğunu belirten Trump, "Bu nedenle de John'dan istifasını istedim ve bu sabah bana verdi. John'a hizmeti için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Trump, Bolton'ın yerine gelecek ismi, gelecek hafta açıklayacağını kaydetti.

John Bolton da Twitter hesabından, "Başkan Trump'a dün gece istifa etmeyi önerdim ve bana 'Bunu yarın konuşalım' dedi." açıklamasında bulundu.

Bolton ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, yaklaşık 1 buçuk saat sonra Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

BOLTON’UN GÖREVDEN ALINMASININ ARKA PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıkladı. ABD’deki ‘şahin kanat’ olarak nitelendirilen kesimin önde gelen temsilcilerinden John Bolton’ın görevden alınmasını Washington Anadolu Ajansı Büro Şefi Hakan Çopur 24 ekranlarından değerlendirdi.

Trump ile Bolton arasındaki Venuzuela İran, Kuzey Kore ile ilgili anlaşmazlıkların ABD medyasına yansıdığını aktaran Hakan Çopur buna rağmen Bolton’ın görevden alınmasının zamanlamasının sürpriz olarak görülebileceğini söyledi.

Bolton’un görevden alınmasının arka planında “savaş sever” yaklaşımlarının Trump’ı rahatsız etmesi olduğunu belirten Çopur, Trump’ın kabine değişikliği gibi kararları çok hızlı bir şekilde aldığını bunları Twitter’dan duyurduğunu hatırlattı.

BRİFİNG DETAYI

Çopur, bugün Beyaz Saray’a ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Bolton’un da katılacağı bir brifing eklendiğini, bu haberden yarım saat sonra ise Bolton’un görevden alındığının duyurulduğunu aktardı. Bu durum kararın ne kadar ani geliştiğine işaret ediyor.

VENEZUELA POLİTİKASI BAŞARISIZ

John Bolton’un görevden alınmasıyla ilgili iki başlığın öne çıktığını ifade eden Çopur Venezuela ve İran konusundaki başarısızlığın etkili olduğuna dikkat çekti. Maduro’nun devrilmesi için ABD yönetiminin baskı oluşturduğu dönemin baş mimarı olarak bilinen Bolton’a ‘Beceremedin’ dediği ABD medyasına yansımıştı.

İRAN’A MESAJ MI?

Trump’ın şartlar oluşması durumunda İran’la anlaşmayı planladığını fakat Bolton’ın şahin’ bir pozisyonda durduğunu vurgulayan Çopur, bu konuların Bolton döneminin bitmesinde etkili olduğunu ifade etti. Çopur Trump’ın tweet’lerinde de Bolton ile fikir ayrılıkları yaşadığını belirttiğini hatırlattı.

BOLTON’IN YERİNE KİM GELECEK?

Trump’ın 2020’deki başkanlık seçimleri öncesi İran konusuna hallederek dış politikada başarılı bir görüntü vermek istediğine belirten Çopur, bu süreçte uyumlu ve ılımlı bir ismin tercih edileceğini öngördüğünü ifade etti.

BOLTAN'IN GÖREVDEN ALINMASINDA 'TALİBAN' İDDİASI

Amerikan medyası, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, Başkan Donald Trump ile dün gece Taliban görüşmelerine ilişkin yaşadıkları tartışmanın ardından görevden alındığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden almasında, ABD ile Taliban görüşmeleri konusundaki fikir ayrılığının etkili olduğu iddia edildi.

Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı görevden aldı

Amerikan haber kanalı CNN'in haberine göre, Başkan Trump ve Bolton dün gece büyük bir tartışma yaşadı.

Konuya yakın kaynaklar, tartışmanın Trump'ın Camp David'de Taliban liderlerini ağırlama planı üzerine olduğunu vurguladı. Tartışmanın telefon üzerinde mi, yoksa yüz yüze mi olduğu konusunda herhangi bir detay paylaşılmadı.

Bolton'ın yerine yardımcısı bakacak

Öte yandan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, Bolton'ın koltuğuna vekaleten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Charlie Kupperman'ın getirileceğini açıkladı.

Gidley ayrıca, Bolton'ın görevden alınmasında sadece Taliban konusunun değil, birçok konunun etkili olduğunu, ancak detaylara girmeyeceğini kaydetti.

Trump'ın, Bolton'ın koltuğuna kalıcı olarak oturacak ismi ise gelecek hafta açıklaması bekleniyor.

Trump bu sabah yaptığı açıklamada, Bolton'ın birçok önerisine şiddetle karşı çıktığını ve yönetimdeki birçok kişinin de kendisiyle hemfikir olduğunu belirterek, "Bu nedenle de John'dan istifasını istedim ve bu sabah bana verdi. John'a hizmeti için teşekkür ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Trump ile Bolton'ın özellikle İran ve Venezuela konularında fikir ayrılığı yaşadıkları biliniyordu.

(AA)