13 Aralık 2019 Cuma 09:26:13 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 09:27:51
Son Dakika... 9 terörist daha daha arananlar listesine eklendi
Muhammed Dahlan ile 4 kırmızı, 3 turuncu, 2 gri olmak üzere toplam 9 terörist daha arananlar listesine eklendi.
İçişleri Bakanlığı: Muhammed Dahlan ile 4 kırmızı, 3 turuncu, 2 gri olmak üzere toplam 9 örgüt mensubu daha arananlar listesine eklendi.
AA
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