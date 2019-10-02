02 Ekim 2019 Çarşamba 16:39:34 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 17:35:56
Son Dakika... 75 fezleke dosyası Meclis'e gönderildi: Aralarında Pervin Buldan ve Sezai Temelli de var
Fezlekelerin 72'si aralarında Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de olduğu HDP'li milletvekillerine ait.
Fezlekelerin 72'si aralarında Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de olduğu HDP'li milletvekillerine ait.
(TRT Haber)
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