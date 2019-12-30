30 Aralık 2019 Pazartesi 09:14:07 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 09:18:18
Son Dakika... 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu
4 PKK'lı Silopi'de, 1 PKK/YPG'li terörist de Kızıltepe'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
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