02 Haziran 2019 Pazar 10:41:50 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 10:34:25
Son dakika... Irak'ın kuzeyinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." denildi.
Bakanlığın hava harekatına ilişkin paylaştığı o görüntüler;