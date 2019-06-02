Son dakika... Irak'ın kuzeyinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." denildi.

Bakanlığın hava harekatına ilişkin paylaştığı o görüntüler;