27 Eylül 2019 Cuma 16:42:52 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 16:47:28
Son Dakika: 31 Mart seçimlerinde 'usulsüzlük' soruşturmasında 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Yerel Seçimlerinde kanun hükümlerine aykırı olarak sandık kurulu görevlendirmeleri yapıldığı iddiası üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 10’u İlçe Seçim Kurulu Müdürü olmak üzere 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi.
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