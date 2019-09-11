Son Dakika... 300 bin TL ödülle aranan terörist Sezer Işık öldürüldü
300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık'ın, silahı ile birlikte öldürüldü.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Patnos ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda takibe alınan bir terörist güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verince etkisiz hale getirildi.
Polislerce yapılan incelemede, etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde 300 bin lira ödülle aranan gri kategorideki "Kava" kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edildi.
Bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.
AA
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