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18 Eylül 2019 Çarşamba 10:03:48 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 10:24:17

Son Dakika... 3 ilde eş zamanlı bahis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli yaşa dışı bahis şebekesine 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli yaşa dışı bahis şebekesine 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da birçok sokakta yaşa dışı bahis oynatılan yerler mevcut. Bazı sokaklarda bir bodrum katta bazı sokaklarda ise kahvehane içindeki bölüme kurulan bilgisayarlardan yasa dışı bahis oynatılıyor. Yasa dışı bahis oynatan şebekeyi 6 ay takip eden, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah İstanbul, Antalya ve Tekirdağ’da operasyon düzenledi.

300 POLİSTEN 42 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul’da 7 ilçedeki operasyona özel harekat polisleri, çok sayıda şubeden ekipler ve polis helikopteri de destek verdi. 300’e yakın polis, 42 adrese saat 05.00 sıralarında eş zamanlı baskın düzenledi. Basın yapılan yerlerden biri de Gaziosmanpaşa’da bir berber dükkanıydı. Burada da yasa dışı bahis oynatıldığı öğrenilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı.  Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

(DHA)

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