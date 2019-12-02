02 Aralık 2019 Pazartesi 15:05:01 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 15:07:38
Son Dakika... 2020 hac kontenjanı belli oldu
2020 yılı Hac Protokolü'yle Türkiye'nin 2020 hac kontenjanı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncellendi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik.
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