Son dakika... 2019 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

KYK sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından erişime açıldı. Sonuç açıklamasının gelmesiyle birlikte başvuruda bulunan öğrencilerin yerleşip yerleşemedikleri ortaya çıktı Asil listede adı yer almayan ve yedek listede bulunan adaylar kendilerine sıra geldiği dönemde kayıtlarını yaptırabilecekler.

KYK SONUÇLARI NEREDE OLACAK?

Geçtiğimiz yıllarda sonuçlar “yurtkur.gsb.gov.tr” adresinde açıklanmıştı. Bu yıl ise sonuçlar "http://sonuc.kyk.gov.tr/" adresinde erişime açıldı.

YURT SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Sonuçla ilgili duyuruyu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Twitter adresi üzerinden yaptı.