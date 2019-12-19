19 Aralık 2019 Perşembe 11:50:48 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 11:54:32
Son Dakika... 2 PKK'lı terörist daha Hudut Karakoluna teslim oldu
2 PKK’lı terörist daha örgütten kaçarak Şırnak Silopi'de Hudut Karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Şırnak Silopi'de Hudut Karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı.
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