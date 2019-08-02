Son bir ayda uyuşturucu operasyonlarında bin 422 kişi tutuklandı, 17'si üst düzey 165 terörist etkisiz hale getirildi

17 üst düzey terörist öldürüldü



Bakanlığı yurt içinde devam eden güvenlik operasyonlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında 17'si üst düzey olmak üzere 165 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çıtaklı, ''Temmuz ayında mavi kategoride aranan 2, turuncu kategoride aranan 2, gri kategoride aranan 13 olmak üzere 17 üst düzey terörist dahil toplam 165 terörist etkisiz hale getirilmiştir'' dedi.

Çıtaklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

2019 Temmuz ayında 3'ü büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 646; şehirlerde bin 409 operasyon yapıldı.

Temmuz ayında kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 246 operasyonda 2 bin 372 kişi gözaltına alınmış, 43 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 270 bin 270 litre kaçan akaryakıt ve 920 bin 247 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir.